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Aktüel

Ardahan'da kumar oynayan 15 kişi hakkında işlem yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-12 17:21:24 -
Ardahan'da kumar oynayan 15 kişi hakkında işlem yapıldı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edip, farklı adreslerde kumar oynadığı belirlenen 15 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 3 farklı adrese düzenlediği operasyonda, sosyal mesafe kurallarına aykırı davranıp kumar oynayan 15 kişiyi belirledi.

Zanlılar hakkında, sosyal mesafeyi ihlal ettiklerinden Hıfzıssıhha Kanunu, kumar oynadıkları için de Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince işlem uygulandı.

Operasyonda ele geçirilen malzeme ve paralara el konulurken, 3 kişiye ait iş yeri ise mühürlendi.

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