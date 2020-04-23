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Ardahan'da, koronavirüs nedeniyle ilk teravih namazı cemaatsiz kılındı

2020-04-23 21:52:54 -
Ardahan'da, koronavirüs nedeniyle ilk teravih namazı cemaatsiz kılındı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ramazanın ilk teravih namazı cemaatsiz kılındı.

Ramazanın ilk teravih namazı olmasına rağmen salgın nedeniyle kurallara uyup camiye gelmeyen Ardahanlılar, namazını evlerinde eda etti.

Ardahan Merkez Camisi'nde cami imam hatibi ve müezzin de cemaatin olmadığı teravih namazını sosyal mesafeye uyarak kıldı.

Merkez Cami İmam Hatibi Güven Karakoyun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedbirler kapsamında camilerde cemaat halinde bir süredir namaz kılınmadığını belirterek, "Bugün de bu kuralı yerine getirdik. Cemaat oluşmadı. Bizler şu an namazımızı kıldık ve duamızı ettik. Duamızda Allah'dan bu salgının son bulmasını istedik." dedi.

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