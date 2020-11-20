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Aktüel Ardahan'da kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda 3 gözaltı
Aktüel

Ardahan'da kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda 3 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 19:55:24 -
Ardahan'da kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda 3 gözaltı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da kaçak silah tamir atölyesine düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göle ilçesine bağlı Çükükaltunbulak ve Balçeşme köylerinde belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında bir evin silah tamir atölyesi olarak kullanıldığı tespit eden ekipler yaptıkları aramada, ruhsatsız 7 tabanca ve 4 av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda merminin yanı sıra, 2 mühimmat doldurma aparatı, silah yapımı ve tamirinde kullanılan malzemeler buldu.

Olayla ilgili şüpheliler M.T, Z.T. ve Y.U. gözaltına alındı.

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