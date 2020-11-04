Ardahan'da iskambil oynanan kahvehanedeki 3 kişiye ceza
ARDAHAN (AA) - Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine rağmen sosyal mesafe kuralını ihlal edip, iskambil oynayan 3 kişiye para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde kent merkezinde kahvehanelere yönelik denetimler yapıldı.
Ekipler, 3 kişinin bir kahvehanede iskambil olarak bilinen kağıt oyunu oynadığını belirledi.
Söz konusu kişilere, toplam 9 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.
Denetimlerde ayrıca kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere de cezai işlem yapıldı.