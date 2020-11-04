  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ardahan'da iskambil oynanan kahvehanedeki 3 kişiye ceza
Aktüel

Ardahan'da iskambil oynanan kahvehanedeki 3 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-11-04 13:11:09 -
Ardahan'da iskambil oynanan kahvehanedeki 3 kişiye ceza

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine rağmen sosyal mesafe kuralını ihlal edip, iskambil oynayan 3 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde kent merkezinde kahvehanelere yönelik denetimler yapıldı.

Ekipler, 3 kişinin bir kahvehanede iskambil olarak bilinen kağıt oyunu oynadığını belirledi.

Söz konusu kişilere, toplam 9 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde ayrıca kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere de cezai işlem yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nefesler tutuldu! Trump'tan ilk açıklama
Dünya

Nefesler tutuldu! Trump'tan ilk açıklama

ABD Başkanlık seçimlerinden gelecek sonuçlar için nefesler tutuldu. Tüm dünyanın gözü, ABD Başkanı Donald Trump ile Joe Biden arasında gerçe..
Harita dünyayı şok etti! Ve belli oldu... Biden mı? Trump mı?
Dünya

Harita dünyayı şok etti! Ve belli oldu... Biden mı? Trump mı?

ABD'nin tarihi seçiminde sonuçlar belli olurken, Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti'nin kaleleri şimdiden kırmızı ve maviye boyandı. 'Salıncak' ..
Ayda'nın babası ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bende hüngür hüngür ağladım!
Gündem

Ayda'nın babası ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bende hüngür hüngür ağladım!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremde enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in babası Uğur Gezgi..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay