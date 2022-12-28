  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ardahan'da iki kara yolu zincirsiz tır geçişlerine kapatıldı
Aktüel

Ardahan'da iki kara yolu zincirsiz tır geçişlerine kapatıldı

Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yolu kar ve yoğun tipinin oluşturduğu buzlanma nedeniyle zincirsiz tır geçişlerine kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 23:14:00 -
Ardahan'da iki kara yolu zincirsiz tır geçişlerine kapatıldı

Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yolu kar ve yoğun tipinin oluşturduğu buzlanma nedeniyle zincirsiz tır geçişlerine kapatıldı.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar ve yoğun tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor.

İli Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ile Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçişi sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ardahan-Şavşat kara yolunda ilerlemekte güçlük çeken 3 tır ise Karayollarına ait bakımevi bahçesine park edildi.

Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, yüksek noktalarda kar ve yoğun tipinin ulaşımı aksattığını belirterek sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23