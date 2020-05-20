  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

LGS'de maske takmak zorunlu mu? | YKS'de maske takma zorunlu mu?

HES kodu nedir? | HES kodu nasıl alınır?

Sevda Noyan ifade verdi

Çay toplamaya gidenler karantiya alınacak mı? | Koronavirüs pozitif çıkan ailelerin çayını kim toplayacak?

Yaş çay alımı ne zaman başlıyor? | ÇAYKUR 1. sürgü kotası ne kadar?
için kalan
Aktüel

Ardahan’da düzenlenen operasyonda 382 adet extacy hap ele geçirildi

Ardahan’da Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 382 adet extacy hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklanarak cezaevine kondu.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 17:40:09 -
Ardahan’da düzenlenen operasyonda 382 adet extacy hap ele geçirildi

Ardahan’da Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 382 adet extacy hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklanarak cezaevine kondu.


Ardahan Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; Göle İlçe J.K.lığı Çayırbaşı J.Krk.K.lığı sorumluluk bölgesinde bulunan Tahtakıran-Çayırbaşı köyü yol ayrımında icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında, Ardahan İlinden gelen şüpheli bir otomobil içerisinde yapılan aramada, aracın koltuk kılıfının içerisine gizlenmiş vaziyette (382) adet uyuşturucu-uyarıcı madde olan extacy hap ele geçirilmiş, olayla ilgili olarak T.C. isimli şüpheli tutuklanarak Ardahan T Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı