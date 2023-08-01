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Yaşam Ardahan’da dolu etkili oldu
Yaşam

Ardahan’da dolu etkili oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-01 11:56:00 -

Ardahan’da sabah saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle kara yollarında araçlar biriken sulardan dolayı ilerlemekte güçlük çekti. Kentte gece saatlerinden itibaren başlayan yağmur, sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Kuvvetli yağış nedeniyle Ardahan-Posof karayolunun Ulgar dağı mevkiinde oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Posof ilçesine giden Hüseyin Biçer, ’’Sağanak yağış nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Biraz önce dolu yağışı vardı. Şimdi de şiddetli sağanak var’’ dedi.

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