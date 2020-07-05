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Aktüel

Ardahan'da canlı hayvan pazarı yeniden açıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-05 11:44:25 -
Ardahan'da canlı hayvan pazarı yeniden açıldı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 13 Mart'ta kapatılan canlı hayvan pazarı yeniden açıldı.

Atatürk Mahallesi'ndeki hayvan pazarı, kontrollü sosyal hayata geçiş dönemi kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla hizmete açıldı.

Pazara gelen vatandaşları ateşlerini ölçerek içeri alan ekipler, sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sürekli uyarılarda bulundu, maskesi olmayanlara maske dağıttı.

Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Özer, pazarın yeniden açılmasıyla hayvan satıcılarının işlerinin başına geçtiğini belirterek, Kurban Bayramı öncesinde böyle bir kararın alınmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.


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