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Aktüel Ardahan'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Aktüel

Ardahan'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-29 10:52:11 -
Ardahan'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Posof ilçesinde karantinada olan Baykent köyünün yanı sıra Yukarı Mahallesi de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Yukarı Mahallesi'nde Kovid-19 vakası tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede, hastayla temaslı bazı kişilerin bulunduğu belirlendi.

Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, salgının engellenmesi, halkın sağlığının korunması amacıyla mahallede 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı.

Mahallenin giriş ve çıkışları jandarma tarafından kontrol altına alınırken, sağlık ekipleri de köyde filyasyon çalışması başlattı.

Mahallenin bağlı bulunduğu Baykent köyü de 19 Ağustos'ta karantinaya alınmıştı.

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