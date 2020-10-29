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Yerel Ardahan'da bataklığa saplanan hayvanı AFAD kurtardı
Yerel

Ardahan'da bataklığa saplanan hayvanı AFAD kurtardı

Ardahan'da bataklığa saplanan büyükbaş hayvanı AFAD kurtardı.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 15:24:00 -
Ardahan'da bataklığa saplanan hayvanı AFAD kurtardı

Ardahan Ovası'nda bataklığa saplanan bir büyükbaş hayvan, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Ovanın, Lezeti Kür mevkisinde merada otlamaları için bırakılan büyükbaş hayvanlardan birinin bataklığa saplandığını gören atandaşlar, durumu AFAD'a bildirdi.

Alana gelen AFAD ekipleri, hayvanı bağladıkları iple uzun uğraşın ardından bataklık dışına çekerek kurtardı.

Bataklıktan kurtulan hayvan yeniden merada otlamaya bırakıldı.

Çevredekiler AFAD ekiplerine teşekkür etti.

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