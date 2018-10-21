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Ardahan'da 64 kaçak göçmen yakalandı

Ankara, İstanbul ve Antalya'ya götürmek için 64 Afgan ve Pakistanlıyla anlaşan insan kaçakçıları, onları İran üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdikten sonra Ardahan- Şavşat karayolunda bırakıp, kayıplara karıştı.

21 Ekim 2018 Pazar 17:06
Ardahan'da 64 kaçak göçmen yakalandı

Ülkelerindeki iç savaştan kaçan 19 Pakistan ve 45 Afganistanlı kaçak göçmen, kimliği belirsiz insan kaçakçılarıyla Ankara, İstanbul ve Antalya’ya gitmek için anlaştı. İnsan tacirleri, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 64 kişiyi, kamyonla İran üzerinden Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirdi. Kaçakları Ardahan-Şavşat karayolunda bırakan insan tacirleri gidecekleri yere az kaldığını, başka bir aracın gelip kendilerini alarak gitmek istedikleri şehre götüreceğini söyledi., ardından da kayıplara karıştı.

Ardahan-Şavşat karayolunun Değirmenli Köy mevkiinde bir grup yabancı uyruklunun yol kenarında beklediğini görenler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri Afganistan ve Pakistan uyruklu 64 kaçağı yakaladı.

Ardahan Valiliği önünde bekletilen kaçaklar, jandarmadaki işlemlerin ardından, Ardahan İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Buradaki sevk işlemleri ardından Kayseri’ye gönderilecek olan kaçaklar arasındaki Afganistan uyruklu Emrullah Kerimi şunları söyledi:

"Ülkemizdeki iç savaş ve ekonomik kriz nedeniyle Türkiye'ye geldik. Bizi kamyonla getirip buraya bıraktılar. 'Başka bir araba gelip sizi alacak' dediler. Saatlerce bekledik ancak gelen olmadı. Jandarma bizi yakaladı ve bizi üç gündür misafir ediyor. Yol izin belgemiz olmadığından, Göç İdaresi'nden izin verilmesini bekliyoruz. Ülkemizde savaş olsa ülkemizi kurtarmak için savaşırız. Ancak Ülkemizde kardeş kardeşi öldürüyor. Bizim böyle bir durumda savaşma imkanımız yok."

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 17:06
  1. Ardahan
  2. Kayseri
  3. İstanbul
  4. Antalya
  5. Ankara
  6. Ağrı
  7. kaçak göçmen operasyonu
  8. kaçak göçmenler

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