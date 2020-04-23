  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ardahan'da 23 Nisan'da kar sürprizi

Ardahan'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

2020-04-23 09:56:00 -
Ardahan'da 23 Nisan'da kar sürprizi

Ardahan'da 23 Nisan'da kar sürprizi

Ardahan'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. ( Günay Nuh - Anadolu Ajansı ) 

Kentte dün akşam başlayan sağanak, gece geç saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerine kadar süren kar nedeniyle etraf beyaz örtü ile kaplandı.

Vatandaşlardan Gökhan Morkoç, bugün kar yağışını beklemediklerini belirterek, "Şaşırdık. Bu da bize 23 Nisan sürprizi oldu." dedi.

Etrafı beyaz örtü ile kaplayan kar, beraberinde kartpostallık görüntüler getirdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı