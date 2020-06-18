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Aktüel

Ardahan ve Kars'ta dolu ile sağanak etkili oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-18 15:09:06 -
Ardahan ve Kars'ta dolu ile sağanak etkili oldu

ARDAHAN/KARS (AA) - Ardahan ve Kars'ta etkili olan sağanak ile dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Ardahan'da kent merkezinde aniden bastıran sağanak ve dolu, kısa sürede etkisini artırdı.

Yağış dolayısıyla bazı caddelerde su birikintisi oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kars'ta da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı vatandaşlar iş yerlerine sığındı.

Bazı sürücüler ise araçlarını doludan korumak için üzerini battaniye ve branda ile örttü.

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