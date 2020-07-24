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Ekonomi

Ardahan ve Artvin için "kuvvetli yağış" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-07-24 19:33:35 -
Ardahan ve Artvin için "kuvvetli yağış" uyarısı

ANKARA (AA) - Ardahan çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatleri itibarıyla, Ardahan çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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