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Aktüel

Ardahan Valisi atanan Hüseyin Öner göreve başladı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 16:14:37 -
Ardahan Valisi atanan Hüseyin Öner göreve başladı

ARDAHAN (AA) - Ardahan Valiliği görevine atanan Hüseyin Öner, törenle görevine başladı.

Balıkesir Burhaniye Kaymakamı iken Ardahan Valiliği görevine atanan Öner, Valilik önünde polis mangası ve ilgililer tarafından karşılandı.

Daha sonra Valilik makamına geçen Öner, besmele çekerek görev yazısını imzaladı.

Öner, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ardahan'a atanmaktan büyük gurur duyduğunu belirterek, "Ardahan halkının daha huzurlu ve müreffeh bir hayat sürmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir', 'insanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır' ilkelerini düstur edinerek bıkmadan, usanmadan, kapımızı ve gönlümüzü Ardahanlılara açarak tüm halkımızın hizmetinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Karşılama törenine katılanların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takıp sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi.

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