Ardahan Valiliğine Hüseyin Öner atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları ile 41 ilin valisi değişti.

Buna göre, 18 ile yeni vali ataması yapılırken, 23 ilin valisi yer değiştirdi. 17 ilin valisi mülkiye başmüfettişi olarak merkeze alındı. Ardahan Valisi Mustafa Masatlı Amasya valiliğine atanırken, Masatlının yerine Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner getirildi.

Vali Hüseyin Öner kimdir

29.02.1968 Yılında Gümüşhane’de doğdu. İlk ve Orta öğretimini memleketi Gümüşhane’ de tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra 1994 yılında Rize Valiliği emrinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Bu arada İngiltere’de sekiz ay dil eğitimi aldı ve Kaymakamlık kursunun tamamlanmasına müteakip sırasıyla Çayıralan Kaymakam Vekilliği, Atkaracalar Kaymakamlığı, İliç Kaymakamlığı, Bingöl Vali Yardımcılığı, Kuyucak Kaymakamlığı, Marmara (Marmara Adası) Kaymakamlığı, Devrek Kaymakamlığı ve Saray Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. Son olarak Burhaniye Kaymakamlığı görevini yürüten Hüseyin Öner’in eşi öğretmen olup 2 erkek çocuk sahibidir.