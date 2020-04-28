“Ardahan Okuyor Projesi” evlerde devam ediyor

Ardahan Valiliği koordinasyonunda yürütülen “Ardahan Okuyor Projesi”, Korona virüs tedbirleri kapsamında “Ardahan Evde Okuyor” sloganıyla evlerde sürdürülüyor.

Ardahan Valiliği koordinasyonunda Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından Ardahan merkez ve ilçelerinde yürütülen Ardahan Okuyor Projesi, Korona virüs sebebiyle hem sosyal izolasyonun sağlanması hem de çocukların ve ailelerin vakitlerini güzel değerlendirmeleri için evlerde devam ediyor.

Bir Kitapta Sen Ver Kampanyasında toplanan kitaplar ile katkı sağlanan diğer kitaplar çocuklar ve ailelerine dağıtılarak, hem proje sürdürülüyor, hem de aileler kaliteli zaman geçiriyorlar.