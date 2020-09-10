Ardahan, Kars ve Ağrı'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi

KARS (AA) - Kars, Ardahan ve Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Kars'ta Vali Türker Öksüz başkanlığında kentin hareketli yerlerinde Kazım Karabekir Paşa ve Prof. Dr. Metin Sözen caddelerinde yapılan denetimde, vatandaşlar ve iş yeri sahipleri maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.

Toplu taşıma alanlarını denetleyen polis ekipleri de Kovid-19'la ilgili broşürler dağıttı, ekip aracından anonslarla tedbirlere uyma çağrısı yaptı.

Vali Öksüz, kentte zaman zaman tedbirlere uymayan vatandaşlara rastladıklarını, kentte şimdiye kadar 27 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini belirterek, "90 vatandaşımız şu anda hastanelerimizde tedavi görüyor. Biz aldığımız tedbirlerle ailemizi, sevdiklerimizi koruyacağız. Ne kadar çok tedbir alırsak, geleceğe o kadar güvenle bakarız." dedi.

Sarıkamış ilçesinde de Kaymakam Recep Koşal ve beraberindekiler, ilçedeki iş yerlerini denetleyip vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

- Ardahan

Ardahan'da Vali Hüseyin Öner başkanlığında yapılan Kovid-19 denetiminde, kentteki esnaf ve vatandaşlar salgına karşı bilgilendirildi.

Tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür eden Vali Öner, gazetecilere, denetimlerin il geneli geniş kapsamlı sürdüğünü belirtti.

Bugünkü denetimde kurallara uyulduğunu gözlemlediklerini aktaran Öner, şöyle konuştu:

"Bizler bu tedbirleri sürdüreceğiz. Tedbirler konusunda kesinlikle daha katı davranacağız. Maskesiz dolaşanlara kurallara uymayan iş yerlerimize idari yaptırımlar uygulanacak. Temennimiz, idari yaptırımları uygulamaya gerek kalmadan vatandaşımız gerekli özeni gösterir. İçişleri Bakanlığımızın emir ve tasarrufları bu yönde. Artık tolerans yok. Doğrudan yaptırımlar uygulanacak. Sağlık için hepimiz için buradayız."

Denetimlerde polis ve jandarma vatandaşa maske ve dezenfektan dağıttı.

- Ağrı

Ağrı Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve İl Sağlık Müdürü Coşkun Daharlı ile il merkezindeki Kovid-19 denetimlerine katıldı.

Kağızman Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret eden protokol üyeleri, Kovid-19 salgınına karşı esnafın daha duyarlı olmasını istedi. Caddedeki vatandaşlarla da sohbet eden Vali Varol, sosyal mesafe, hijyen ve maske takmaları noktasında uyarılarda bulundu.

Vali Varol, gazetecilere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla ülke genelindeki en büyük denetimin gerçekleştirildiğini anlattı.

Denetimlerin gün boyu devam edeceğini belirten Varol, "Bizim derdimiz ve amacımız yeni normal dediğimiz bu süreçte vatandaşlarımızın tedbirlere riayet etmesini sağlamak ve farkındalık yaratmaktır. Bu illetten vatanımızı ve milletimizi kurtarıp eski güzel günlerimize geri dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Varol, kentte maske takma ve sosyal mesafeye uyma noktasında hassasiyetin arttığını gözlemlediklerini aktardı.

Kentin ilçelerinde de kaymakamlıklar koordinesinde denetimler yapıldı.