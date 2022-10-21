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Yaşam Ardahan hava nasıl olacak? Ardahan kar yağışı kaç gün sürecek?
Yaşam

Ardahan hava nasıl olacak? Ardahan kar yağışı kaç gün sürecek?

Ardahan'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Vatandaşlar bu sebeple güncel hava durumunu araştırmaya başladı. Peki, Ardahan bugün hava nasıl olacak?

Yeniakit Publisher
2022-10-21 10:34:00 -
Ardahan hava nasıl olacak? Ardahan kar yağışı kaç gün sürecek?

Ardahan’da kar yağışı etkili oluyor. Bu sebeple pek çok kişi kar yağışının kaç gün süreceğini araştırıyor. Güncel hava durumu:

Ardahan hava nasıl olacak? Ardahan kar yağışı kaç gün sürecek?

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kentte dün etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Özellikle Ardahan-Şavşat kara yolunda yoğunlaşan kar yağışı, yer yer tipiye dönüşüyor.

Sisin de etkili olduğu yolda, Karayolları ekiplerince karla mücadele çalışması başlatıldı.

Yetkililer, söz konusu yolu kullanacak sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

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