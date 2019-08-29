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Ardahan Belediye Başkanı Bodrum’da sahne alacak

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ardahan Belediye BaşkanI Türk Halk Müziği Sanatçısı Faruk Demir’i 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Bodrum’da düzenlenecek olan etkinlikte sahne alması için davet etti.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:20
Ardahan Belediye Başkanı Bodrum’da sahne alacak

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ardahan Belediye BaşkanI Türk Halk Müziği Sanatçısı Faruk Demir’i 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Bodrum’da düzenlenecek olan etkinlikte sahne alması için davet etti.


Başkan Aras’ın teklifini kabul eden Demir, konserden elde edilecek gelirin Ardahan’da eğitim gören maddi gücü yetersiz çocuklara eğitim bursu amacıyla kullanılacağını açıkladı.


Bodrum’da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenecek olan halk konserinde, Ardahan Belediye Başkanı seçilen Türk Halk Müziği sanatçısı Faruk Demir de sahne alacak. Bodrum Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte Sanatçı Soner Olgun ve sunucu Hakan Doğanay ile birlikte aynı sahneyi paylaşacak olan Faruk Demir, konserden elde edeceği geliri Ardahanlı çocuklara burs vermek amacıyla kullanacak. Başkan Aras’ın teklifini sosyal medya hesaplarından Ardahanlıların onayına sunan Demir, yüzde 92 ‘Evet’ alınca, Bodrum’dan gelen öneriyi kabul etti. Demir, bundan böyle ayda bir kez konserlere çıkarak bu etkinliklerden elde edilen gelirle Ardahanlı çocuklar için burs fonu oluşturacağını duyurdu.


Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, TRT Türk Halk müziği sanatçısı Faruk Demir’in türküleriyle olduğu kadar sosyal sorumluluk projeleriyle de taktir toplayan ve sevilen bir isim olduğunu belirterek “Ulusal zaferimizin yıldönümünde, çok değerli sanatçı dostlarımızı Bodrum’da ağırlamak ve türkülerimizi birlikte seslendirmek istedik. Konser etkinliğimizin aynı zamanda gençlerin eğitimine bir katkı koyacak olması bizleri daha da mutlu ediyor. Bodrum’dan Ardahan’a bir kardeşlik köprüsü kuruyoruz.” diye konuştu.


Bodrum’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sabah saat 09.30’da Belediye Meydanında çelenk sunumu ile başlayacak. Etkinlik, akşam saat 20.00’da fener alayı ile devam edecek. Milta Bodrum Marina önünden başlayacak fener alayı kortejinin ardından saat 21.00’da Belediye Meydanı’ndaki konserle devam edecek.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:20
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