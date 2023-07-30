Arda'dan kötü haber geldi

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye veda ederek İspanyol devi Real Madrid'e rekor bonservis bedeliyle katılan Arda Güler, yeni kariyerine şanssızlıkla başladı.

İspanyol gazetesi Marca'ya konuşan Dr. Pedro Luis Ripoll, Arda hakkında şu açıklamayı yaptı:

Arda Güler'in menisküs sakatlığı ciddiyse, menisküsün dikilmesi gerekir. Bu da 5 aylık tedavi gerektirir. Eğer menisküs sakatlığı ciddi değilse, alternatif yöntemlerle tedavi süreci 3 ayı bulur.

Real Madrid'in ezeli rakibi Barcelona'ya 3-0 mağlup olduğu El Clasico maçından sonra ise İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti şu ifadeleri kullandı:

Arda Güler'in dizinde bir problem var. Umuyorum onu Madrid'de tedavi edebiliriz.

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