Arda yaptı, Akit yazdı, Can çıldırdı! ‘Gol sevincimin anlamı tevekküle dayanıyor’

Milli gururumuz Arda Güler, attığı her golün ardından “tevekkül”ü temsil eden hareketiyle sevincini yaşıyor. Diğer futbolcuların da örnek aldığı sevinç hareketi, sosyal medyada da akım haline gelerek videolara konu oluyor.

Yeni Akit yazarı Ahmet Gülümseyen de Arda’nın meşhur sevinç hareketini köşesine taşıdı. “Arda Güler’in ‘tevhid’ hareketinden niçin rahatsızlar!” başlıklı yazısında Gülümseyen, “Arda Güler’in sahadaki başarısını golle sonuçlandığında ‘şehadet’ parmağını havaya kaldırıp yaptığı, kendi ifadesiyle ‘Gol sevincimin anlamı tevekküle dayanıyor’ ‘tevhid’ hareketi, ‘abdestsizlerin’ huzursuz ediyor. Nasıl etmesin ki? Hak ile batıl yol ayrımında, kendinize İslam’ın şartlarıyla kuşatmayıp, Müslüman gibi yaşamaktan nasiplenmemişlerse. O nedenle bu tür, aklı Allah’ın değil de ‘şeytanın’ kanunlarına göre çalışan anlayışın hareketi dün ne ise, bugün de bir benzerini görmekteyiz…” ifadelerini kullandı.

Gülümseyen yazısına şöyle devam etti: “Arada Güler’in gol sonrası yaptığı ‘tevhid’ işaretiyle, ‘Ben buyum’ diyor. Dünya’nın en iyi takımı Real Madrid ve Milli Takım forması altında, kaydettiği gol sevinci sonrası yaptığı ‘tevhid’ işareti, anlamakta güçlük çekenler için, birde gerekçeleriyle açıklık getirme gereği duyuyor yıldız oyuncu; ‘Gol sevincimin anlamı tevekküle dayanıyor. Her şeyin Allah’tan geldiğine inanıyorum.’ Daha ne desin. Müslümanca bir hareket yapıyor, inancının gerekliliğini yerine getirmenin gönül rahatlığıyla da, yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için, ‘sözlü’ açıklama yapıyor…”

Can Ataklı çemkirmeye başladı

Tepkilerden korkup Arda Güler’in gol sevincine laf edemeyen Can Ataklı isimli gazeteci kılıklı provokatör, hıncını Ahmet Gülümseyen’den almaya kalktı. Onlarca skandalla tanınan ve gündemde kalabilmek adına rezil açıklamalar yapmaktan geri durmayan Ataklı, bu kez Ahmet Gülümseyen’i hedef aldı.

Ataklı, bugünkü köşesinde şunları yazdı:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Arda Güler, kuşkusuz son yılların en yetenekli futbolcularından biri.

Çok genç yaşına rağmen sahada devleşiyor.

Arda, gol attıktan sonra sağ elini kalbinin üzerine koyup işaret parmağını yukarı kaldırıyor.

Bu hareketi hiç dikkatimi çekmemişti, daha doğrusu bunun “dinsel” bir propaganda olacağı hiç aklıma gelmemişti.

Çünkü benim gibi milyonlarca kişinin aklında Arda’nın çok iyi bir futbolcu olduğu ve nice yıllar büyük başarılarla top oynayacağı fikri var.

Ancak her fırsatta çıkıntılık yapmayı adet haline getiren Akit isimli sözde bir gazetenin yazarı, Arda’nın bu hareketinin tevhit işareti olduğunu yazmış.

Ahmet Gülümseyen isimli Akit yazarı “şuurlu Müslümanlar bir futbolcunun böyle bir hareketini acaba kaç yıl, ‘asır’ bekledi. Bugüne kadar adına ‘milli’ denilen, çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumların geleceğine ‘dinamit’ koyan, spor aracılığıyla İslam kültürüyle uyumsuz bir neslin yetişmesi, geleceğin de kaybedilmesi anlamı taşıdığına, şahit olmadık mı?” diye yazmış.

Yazar daha sonra da bilgisizce ve terbiyesizce sanki Arda eleştiriliyormuş gibi “Arda Güler’in ‘tevhit’ hareketinden niçin rahatsızlar! Arda Güler’in ‘gol’ sonrası yaptığı ‘tevhit’ işareti o kadar önemli ki” demiş.

Arda gerçekten o hareketi “İslami” bir anlamda mı yaptı bilmiyorum.

Akit yazarı, bundan kendince “İslamiyet’e bir pay” çıkarmış çıkarmasına da aslında Arda’ya büyük kötülük yapmış.

Arda, bütün milletin gönlündeki bir futbolcu.

Ancak işin içine anlamsızca “dincilik” monte edilmeye kalkılırsa milyonlarca kişinin Arda’dan soğuması ihtimali de var.

Açıkçası dinci takım sanki Arda’yı batırmaya çalışıyor.