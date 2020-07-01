Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu. 33 yaşındaki futbolcunun transferini daha önce veto eden başkan Mustafa Cengiz'in inadının kırıldığı ve Arda'nın 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Arda Turan devre arasında Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra uzun bir süre Galatasaray'ın gündeminde yer almıştı… Teknik direktör Fatih Terim'in yoğun ısrarlarına rağmen Başkan Mustafa Cengiz'in veto ettiği transfer gerçekleşmemiş, ikili arasında bu yüzden uzun süre soğuk rüzgarlar esmişti. Son günlerde Galatasaray kulislerinde yeniden Arda Turan sesleri yükselmeye başladı.

Boş sözleşmeye imza

Dün itibariyle İspanyol devi Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve resmen serbest kalan 33 yaşındaki futbolcu konusunda Başkan Mustafa Cengiz'in inadının kırıldığı belirtildi. Yeniden sarı-kırmızılı formayı giyme konusunda çok istekli olan Arda Turan'ın sürekli Fatih Terim'le temas halinde olduğu ve sezon biter bitmez bu transferin resmileşeceği gelen bilgiler arasında.

Boş sözleşmeye imza atmaya hazır olduğunu birçok kez dile getiren tecrübeli yıldızın Türk lirası üzerinden performansa bağlı olarak düşük bir maaş alacağı ve sözleşmenin de 1 yıllık olacağı ifade edildi.

Terim transferi çok istiyor

Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmesini çok isteyen Fatih Terim'in Başkan Cengiz'in transferi onaylaması nedeniyle çok mutlu olduğu belirtiliyor.

Gelecek ay imza

Yuvası olan Galatasaray'da futbolu bırakmak isteyen Arda eğer bir aksilik olmazsa Ağustos ayı ortasında sarı-kırmızılı takıma imzayı atacak.