Arda Turan'ın yeni oyuncağı Rolls Royce Cullinan'ın değeri dudak uçuklattı

Arda Turan geçtiğimiz haftalarda satın aldığı ve İngiliz Kraliyet Ailesi'nin aracı olarak bilinen otomobiliyle ilk kez görüntülendi. Ultra lüks arabanın fiyatı ise dudak uçuklattı.



Arda Turan kısa süre önce kavuştuğu bu gösterişli aracıyla önceki akşam ilk kez objektiflere takıldı.

Eşi Aslıhan Doğan Turan ile mutlu bir evliliği olan Arda Turan'ın geçtiğimiz haftalarda araba koleksiyonunu genişlettiği ortaya çıkmıştı.

Garajında birçok araba ile cip bulunan eski futbolcunun yeni aracı ise oldukça özeldi.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin üyelerinin kullandığı ve ismini dünyanın en büyük elması olan Cullinan'dan alan Rolls Royce'un ilk SUV modeline sahip olan Turan, kesenin ağzını açtı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Önceki akşam Türkiye'de sadece birkaç kişide olan yeni otomobiliyle ilk kez Bebek'te görüntülenen eski futbolcu, gazetecilere selam vermeyi de ihmal etmedi.

Bu arada Arda Turan'ın bu gösterişli aracına tam 2.1 milyon Euro yani 42 milyon TL ödediği ortaya çıktı. Futboldaki kariyerine antrenörlükte ilerleyen Turan'ın bu görüntüsü, "Kral Arda" yorumlarını da beraberinde getirdi.