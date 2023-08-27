Arda Turan'ın evlat acısı

Arda Turan, 2018 yılında Aslıhan Doğan ile nikah masasına oturdu. Mutlu bir evlilik süren çift, aynı yıl Hamza Arda Turan'ı, 2020 yılında ise Asıl Aslan Turan'ı kucağına aldı.

Yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle ise bu hayalini rafa kaldıran genç ismin, kısa süre önce hamile olduğu öne sürüldü.

Çift büyük bir sevinç yaşarken, bugün ise yeni bir iddia ortaya atıldı.

2.Sayfa'nın aktarımına göre; Turan çiftinin üçüncü kez anne baba olma hayali yarım kaldı.

2 aylık hamile olan Aslıhan Doğan, gittiği rutin doktor kontrolünde bebeğini kaybettiğini öğrendi.

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