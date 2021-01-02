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Spor Arda Turan'dan tepki: Bunu yapamazsınız
Spor

Arda Turan'dan tepki: Bunu yapamazsınız

Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray kaptanı Arda Turan, havai fişek patlaması sonucu yaralanan takım arkadaşı Omar Elabdellaoui'nin fotoğrafının sızdırılmasına tepki gösterdi. Arda, "Bir hasta görünce sağlık çalışanıysanız elini tutar, damar yolu açar, geçmiş olsun dilersiniz ama fotoğrafını çekmezsiniz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 22:04:00 -
Arda Turan'dan tepki: Bunu yapamazsınız

Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray kaptanı Arda Turan, havai fişek patlaması sonucu yaralanan takım arkadaşı Omar Elabdellaoui'nin fotoğrafının sızdırılmasını eleştirdi. Arda, "Bir hasta görünce sağlık çalışanıysanız elini tutar, damar yolu açar, geçmiş olsun dilersiniz ama fotoğrafını çekmezsiniz" dedi.

Arda Turan, Antalyaspor maçı sonrası havai fişek patlaması sonucu yaralanan takım arkadaşı Omar Elabdellaoui ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Arda, Omar'ın fotoğrafının sızdırılmasıyla ilgili tepki gösterdi.Öncelikle takım arkadaşına geçmiş olsun dileklerini ileten Arda Turan, "Hayat bize zorluğunu her fırsatta gösterse de anlamakta zorluk çekiyoruz, bu bize ders veriyor. Omar kardeşime geçmiş olsun diyorum. En kısa zamanda normal hayatına dönebilir umarım. Sonrasında da mesleğine dönebilir umarım" dedi.

"Onu öyle görmek bizi yaraladı"

33 yaşındaki futbolcu Omar'ın fotoğrafının basına sızmasıyla ilgili olarak ise, "Omar'ın fotoğrafı yayınlandı olay sonrası. Bir hasta görünce sağlık çalışanıysanız elini tutar, damar yolu açar, geçmiş olsun dilersiniz ama fotoğrafını çekmezsiniz. Ailesi var, sevdikleri var, bir sürü insan var. Kardeşimizi öyle görmek, onun öyle gösterilmesi bizi derinden yaraladı. Sosyal medya insanları gururlandırıp cesaretlendirebiliyor bazen ama bu bizi yaraladı. O kişi arkadaşınız, tanıdığınız değil kardeşiniz oluyor çünkü bir noktada" diye konuştu

Diğer yandan röportaj esnasında Arda Turan'ın zaman zaman gözleri dolduğu gözlendi.

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