Arda Turan’dan şaşırtan itiraf! Sabah namazında…

Eski futbolcu Arda Turan, geçtiğimiz gün ATV imzalı "Funda Karayel ile İsim/Şehir" programına konuk oldu. Doğup büyüdüğü semt Bayrampaşa'yı gezerken buradaki anılarını anlatan Turan, "Çağırdığımda beni koruyabilecek, benimle dertleşebilecek bir sürü kardeşim, arkadaşım var burada" dedi.

Galatasaray ve A Milli Takım'ın yanı sıra yıllarca İspanya'nın dev kulüpleri Barcelona ile Atletico Madrid'de forma giyen Arda Turan, geçtiğimiz sezon futbol kariyerini noktalama kararı almıştı.

Şimdilerde Ümit Milli Takım'ın teknik direktörlük koltuğu için adı anılan ünlü futbolcu, ATV dijitalin yeni programı 'Funda Karayel İle İsim/Şehir'in bu haftaki konuğu oldu.

Bayrampaşa'da bulunan Arda Turan Caddesi'nde Funda Karayel ile bir araya gelen ünlü futbolcu, hem özel yaşantısı hem de kariyeri hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

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Bayrampaşa sokaklarında yürürken bu semtin kendisi için önemini vurgulayan Turan, "Çağırdığımda beni koruyabilecek, benimle dertleşebilecek bir sürü kardeşim, arkadaşım var burada..." diyerek sözlerine başladı.

“Çıkış noktam kalmayınca sabah namazı vakitleri buraya gelirdim"

Doğup büyüdüğü Bayrampaşa ile bağının hiçbir zaman kopmadığını dile getiren Turan, şöyle konuştu:

"Köşeye sıkıştığımı hissedince, basın üstüme geldiğinde, çıkış noktam kalmayınca sabah namazı vakitleri buraya gelirdim. Dedemin arkadaşları olan cami cemaatini tanıdığım için onlarla işkembe çorbası içerdik, bu kültüre ait olmayı çok seviyorum."