Arda Turan'dan Muslera'ya jest!

Galatasaray'da Fernando Muslera, Denizlispor maçıyla birlikte 7 ay sonra sahalara geri döndü.

Muslera, üst üste 10 sezon aynı takımın formasıyla Süper Lig maçına çıkan ilk yabancı oyuncu oldu.

Sahalara geri dönüşü hakkında konuşan Muslera, "Galatasaray benim ikinci evim oldu. Galatasaray'ı çok seviyorum. Geri dönüyorum." dedi.

Muslera, "Yine her zaman olduğu gibi maksimumu vermek istiyorum. Kuşkusuz önceki Muslera olmak için biraz zamana ihtiyacım olacak ama içimdeki oynama isteği çok fazla. O yüzden bu süreçte sahaya dönebilmek için çok fazla fedakarlık yaptım" ifadelerini kullandı.

Arda'dan jest

Fatih Terim ise Muslera'nın geri dönüşü hakkında "Arda soyunma odasında kaptanlık bandını çıkarıp Muslera'ya vermiş. Güzel bir jest yapmış. Onun sevincini yaşıyoruz." diye konuştu.