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Spor Arda Turan'dan dikkat çeken Omar Elabdellaoui paylaşımı
Spor

Arda Turan'dan dikkat çeken Omar Elabdellaoui paylaşımı

Galatasaray'ın kaptanlarından Arda Turan, yılbaşı kutlaması sırasında yaşanan havai fişek patlaması nedeniyle hastaneye kaldırılan Omar Elabdellaoui hakkında paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 19:23:00 - 2021-01-01 19:29:51
Arda Turan'dan dikkat çeken Omar Elabdellaoui paylaşımı

Havai fişek patlaması nedeniyle hastaneye kaldırılan Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui için Arda Turan'dan paylaşım geldi.

Arda Turan'ın paylaşımında "Sana ihtiyacımız var kardeşim, tekrar gülümsemene ihtiyacımız var, savaşan ruhuna ihtiyacımız var, ailen için güçlü bir baba olmana ihtiyacımız var. Unutma, biz Allah'a inanıyoruz. Başaracaksın ve her şey eskisinden daha iyi olacak" ifadeleri yer aldı.

Hayati tehlikesi yok

Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili Galatasaray'dan rahatlatan bir açıklama gelmişti.

Norveçli futbolcunun bilincinin yerinde olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, "Omar’ın geçirdiği talihsiz kazanın ardından ilk müdahalesi yapıldı, uzman doktorların gözetiminde durumu takip ediliyor. Şu an ameliyata alındığına dair haber doğru değil. Bilinci yerinde ve hayati tehlikesi yok." ifadelerine yer verilmişti.

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