  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Arda Turan'a bir şok daha!
Spor

Arda Turan'a bir şok daha!

Galatasaray'da Arda Turan'ın Barcelona maçının kamp kadrosuna dahil edilip edilmeyeceği netlik kazandı. Arda Turan'ın fizik durumunu yetersiz bulan Domenec Torrent'in oyuncuyu Barcelona kafilesine dahil etmeyeceği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 10:59:00 -
Arda Turan'a bir şok daha!

Galatasaray'da Arda Turan'ın Barcelona maçının kamp kadrosuna dahil edilip edilmeyeceği netlik kazandı. Arda Turan'ın fizik durumunu yetersiz bulan Domenec Torrent'in oyuncuyu Barcelona kafilesine dahil etmeyeceği öğrenildi.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile eşleşmesinin ardından Arda Turan'ı tatlı bir heyecan sarmıştı. Günlerdir heyecanla maçı bekleyen Arda Turan'ın Barcelona maçının kamp kadrosuna alınıp alınmayacağı da belli oldu.

ARDA TURAN BARCELONA MAÇININ KADROSUNA ALINMAYACAK

Akşam'da yer alan habere göre; Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in fizik durumunu yetersiz gördüğü Arda Turan'ı Barcelona maçının kafilesine almayacağı iddia edildi. 2015-2016 ve 2016-17 sezonlarında Barcelona forması giyen Arda Turan'a takım arkadaşları, eşleşmede Katalan ekibi çıktığından bu yana Nou Camp'ın atmosferini soruyor. Barcelona ile ilgili bilgiler veren Arda Turan'ın ise kafilede olmayacağı belirtiliyor.

TORRENT ARDA TURAN'I YETERSİZ GÖRÜYOR

Teknik direktör Domenec Torrent tarafından Kayserispor, Göztepe , Çaykur Rize ve Konyaspor maçlarında 21 kişilik kadroya alınmayan Arda Turan, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımla idmanlara çıkmaya devam ediyor. Fizik ve tempo olarak arkadaşlarının gerisinde kalan Arda'yı hocası yeterli bulmuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay