Arda Turan'a bir şok daha!

Galatasaray'da Arda Turan'ın Barcelona maçının kamp kadrosuna dahil edilip edilmeyeceği netlik kazandı. Arda Turan'ın fizik durumunu yetersiz bulan Domenec Torrent'in oyuncuyu Barcelona kafilesine dahil etmeyeceği öğrenildi.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile eşleşmesinin ardından Arda Turan'ı tatlı bir heyecan sarmıştı. Günlerdir heyecanla maçı bekleyen Arda Turan'ın Barcelona maçının kamp kadrosuna alınıp alınmayacağı da belli oldu.

ARDA TURAN BARCELONA MAÇININ KADROSUNA ALINMAYACAK

Akşam'da yer alan habere göre; Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in fizik durumunu yetersiz gördüğü Arda Turan'ı Barcelona maçının kafilesine almayacağı iddia edildi. 2015-2016 ve 2016-17 sezonlarında Barcelona forması giyen Arda Turan'a takım arkadaşları, eşleşmede Katalan ekibi çıktığından bu yana Nou Camp'ın atmosferini soruyor. Barcelona ile ilgili bilgiler veren Arda Turan'ın ise kafilede olmayacağı belirtiliyor.

TORRENT ARDA TURAN'I YETERSİZ GÖRÜYOR

Teknik direktör Domenec Torrent tarafından Kayserispor, Göztepe , Çaykur Rize ve Konyaspor maçlarında 21 kişilik kadroya alınmayan Arda Turan, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımla idmanlara çıkmaya devam ediyor. Fizik ve tempo olarak arkadaşlarının gerisinde kalan Arda'yı hocası yeterli bulmuyor.