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Spor

Arda Turan sonunda bunu yapacak!

Yeniakit Publisher
2024-09-09 12:43:00 -
Arda Turan sonunda bunu yapacak!

EMİRCAN KIŞLACIK- Yaptığı önemli transferlerle Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Arda Turan'lı Eyüpspor bomba bir transfere daha imza attırmak üzere...

EMİRCAN KIŞLACIK- Yaptığı önemli transferlerle Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Arda Turan'lı Eyüpspor bomba bir transfere daha imza attırmak üzere...

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Mourinho'nun istemediği Serdar Aziz için harekete geçti. İşte detaylar...

Arda Turan'ın talimatları doğrultusunda çalışmalarına devam eden Eyüpspor listesine Fenerbahçe'den sürpriz bir ismi aldı.

Sarı-Lacivertliler'in Avusturya'daki kampında teknik direktör Jose Mourinho tarafından bileti kesilen Serdar Aziz, Eyüpspor'un radarına girerken tarafların görüştüğü öğrenildi.

İstanbul'dan ayrılmak istemediği bilinen tecrübeli savunmacının bonservisiyle Eyüpspor'a transfer olması bekleniyor.

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