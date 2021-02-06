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Spor Arda Turan gözyaşlarına hakim olamadı
Spor

Arda Turan gözyaşlarına hakim olamadı

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Fenerbahçe galibiyetinin ardından sevincinden saha içinde gözyaşlarını tutamadı.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 22:57:00 -
Arda Turan gözyaşlarına hakim olamadı

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında sarı-kırmızılıların kaptanlarından Arda Turan sevincinden gözyaşlarına boğuldu.

Sezon başında takıma tekrar katılan deneyimli futbolcu, kariyerinde ilk kez Kadıköy'de galibiyet sevinci yaşadı.

Mücadeleye 11'de başlayan 34 yaşındaki futbolcu, 78. dakikada yerini Ryan Babel'e bıraktı.

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