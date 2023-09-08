Arda Güler’in paylaşımı heyecanlandırdı: adeta 'ben geliyorum' diyor!
Real Madrid’e transferi sonrası yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından sahalara beklenenden hızlı döneceği düşünülen Arda Güler, yaptığı paylaşımla taraftarları heyecanlandırdı.
Milli yıldızımız Arda Güler, Real Madrid transferi sonrası adeta dünya spor kamuoyunun gündemine oturmuştu. Real Madrid’de yaşadığı talihsiz sakatlık sebebiyle ise hazırlık kampını kaçırmıştı. Sahalara dönmesi uzun süreceği söylenen fakat olduğundan hızlı iyileşen başarılı futbolcu sosyal medya hesabı Instagram’dan yaptığı paylaşımıyla herkesi sevindirdi. Arda Güler’in yaptığı paylaşımda, hazırlıklarını hızlandırdığı kaydedildi ve taraftara adeta ‘ben geliyorum’ dedi.