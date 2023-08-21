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Spor Arda Güler'in doktoru son durumunu açıkladı
Spor

Arda Güler'in doktoru son durumunu açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-08-21 20:55:00 -
Arda Güler'in doktoru son durumunu açıkladı

Milli futbolcumuz Arda Güler geçirdiği sakatlık sonrası operasyon geçirdi. Real Madrid'in doktorları Güler için iyi haberi açıkladı.

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat edilmişti. Kulüp doktorlarından Arda Güler'in sakatlığı ile ilgili müjdeli haber geldi.

Real Madrid forması giyen Arda Güler, geçirdiği menisküs sakatlığı sonrası ameliyat edildi. Milli futbolcunun durumu ile ilgili kulüp doktorlarından müjdeli haber geldi.

İspanyol basınından Defensacentral'de yer alan habere göre; yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edilen 18 yaşındaki yetenekli futbolcunun, beklenenden daha kısa sürede iyileşme gösterdiği ve takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Ancelotti memnun

Haberde; Türk yıldızın bu kadar çabuk iyileşmesinin beklenmedik bir gelişme olduğu ve teknik direktör Ancelotti'nun bu durumdan mutlu olduğu vurgulandı.

Ayrıca haberde kulüp doktorlarının, Arda Güler hakkındaki "Çok çabuk iyileşiyor. Boğa gibi..." ifadelerine de yer verildi.
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