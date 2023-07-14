Arda Güler'den muhteşem gol

Real Madrid'de yıldız futbolcular içinde topla yapılan taktik idmanlarda oldukça istekli görünen milli yıldız, attığı goller ve gönderdiği derin paslar ile de kalitesini gözler önüne seriyor.

Madrid, taraftarlarının sahada görmek için sabırsızlandığı genç yetenek, son olarak antrenmanda Andry Lunin'e attığı golle sosyal medyada gündem oldu. Toni Kroos'un attığı pasta kaleci ile karşı karşıya kalan Arda, yedek kaleci Lunin'e önce fake attı ardından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

18 yaşındaki genç yıldızın Madrid antrenmanındaki bu rahat tavırları sosyal medyada epey konuşuldu.