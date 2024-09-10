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Spor Arda Güler'den Kerem Aktürkoğlu'na övgü dolu sözler
Spor

Arda Güler'den Kerem Aktürkoğlu'na övgü dolu sözler

Yeniakit Publisher
2024-09-10 01:11:00 -
Arda Güler'den Kerem Aktürkoğlu'na övgü dolu sözler

A Milli Takım'ın genç yeteneği Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu'na övgüler yağdırdı.

Uluslar Ligi’nde Türkiye, ikinci maçına İzlanda karşısında çıktı. Maçı 3-1 kazanan Milli Takım, 4 puana yükseldi. Kerem Aktürkoğlu bulduğu 3 golle maça damga vurdu.

Maçın ardından Milli Takım oyuncusu Arda Güler, açıklamalarda bulundu.

Arda Güler maçın ardından; "İzmir'de güzel atmosferde galibiyet izlettirdiğimiz için çok mutluyuz. Galler'e karşı çok iyi oynayamamıştık. Geçen maçtan gerekli dersleri alıp burada kazandığımızı düşünüyorum. Organizasyon anlamında çok güzel işler yaptık. Kerem ağabey de inanılmaz oynadı. Ofansif anlamda çok iyi işler yaptık. Daha fazla gol yapabilirdik ama 3 golle kazandık. Hem Madrid'de hem burada ülkeme yardımcı olabilmek için fiziksel olarak gelişmeye çalışıyorum." dedi.

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