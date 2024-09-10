Arda Güler'den Kerem Aktürkoğlu'na övgü dolu sözler

Uluslar Ligi’nde Türkiye, ikinci maçına İzlanda karşısında çıktı. Maçı 3-1 kazanan Milli Takım, 4 puana yükseldi. Kerem Aktürkoğlu bulduğu 3 golle maça damga vurdu.

Maçın ardından Milli Takım oyuncusu Arda Güler, açıklamalarda bulundu.

Arda Güler maçın ardından; "İzmir'de güzel atmosferde galibiyet izlettirdiğimiz için çok mutluyuz. Galler'e karşı çok iyi oynayamamıştık. Geçen maçtan gerekli dersleri alıp burada kazandığımızı düşünüyorum. Organizasyon anlamında çok güzel işler yaptık. Kerem ağabey de inanılmaz oynadı. Ofansif anlamda çok iyi işler yaptık. Daha fazla gol yapabilirdik ama 3 golle kazandık. Hem Madrid'de hem burada ülkeme yardımcı olabilmek için fiziksel olarak gelişmeye çalışıyorum." dedi.