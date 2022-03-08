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Spor Arda Güler'den beklenen imza geldi!
Spor

Arda Güler'den beklenen imza geldi!

Fenerbahçe'nin genç oyuncu Arda Güler ile 3 yıllık yeni sözleşmeye imzaladığı öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 14:45:00 -
Arda Güler'den beklenen imza geldi!

Fenerbahçe'nin genç oyuncu Arda Güler ile 3 yıllık yeni sözleşmeye imzaladığı öne sürüldü.

Fenerbahçe tarafndan henüz 13 yaşında keşfedilerek Gençlerbirliği’nden altyapıya transfer edilen Arda Güler ile 13 Ocak 2021’de profesyonel sözleşme imzalanmıştı.

Sözleşmesi 2023 Mayıs’ta bitecek Arda’yı özellikle Ajax ve Real Madrid şimdiden gündemine aldı. Ancak sarı-lacivertliler önlemini erkenden alarak genç oyuncu ve ailesiyle geçtiğimiz haftalarda irtibata geçti.

Haber Global'de yer alan habere göre; 18 yaşından küçük olduğu için en fazla 3 yıllık sözleşmeye imza atabilen Arda Güler için hemen yeni kontrat hazırlanarak kendisine sunuldu. Çok kısa süren görüşmelerin ardından Arda Güler, yeni sözleşmeyi imzaladı ve kendisini de mutlu edecek bir yıllık ücret kontrata yazıldı.

Fenerbahçe Kulübünün de çok kısa sürede genç yetenekle sözleşme yenilendiğini duyurması bekleniyor.

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