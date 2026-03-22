Arda Güler: "Sahaya sağ ayakla girer, dualar ederim"
Arda Güler: "Sahaya sağ ayakla girer, dualar ederim"

Real Madrid formasıyla dünya futbolunun gündeminden düşmeyen Arda Güler, maç öncesi ritüellerini ve gelişim sürecini anlattı. 68 metreden attığı golün tesadüf olmadığını belirten Arda, İspanya’daki "siesta" kültürüne olan sevgisini ve kendisini en çok mental olarak geliştirdiğini dile getirdi.

İspanya LaLiga devinde forma giyen milli gururumuz Arda Güler, katıldığı programda taraftarların sorularını yanıtladı. Futbola olan aşkını "Dünyanın en iyi kulübünde, en iyi tesislerdeyim" sözleriyle özetleyen Arda, takımda Brahim Diaz, Valverde, Courtois ve Rüdiger gibi isimlerle arasının çok iyi olduğunu belirtti.

68 METREDEN GELEN TARİHİ GOLÜN SIRRI

Geçtiğimiz hafta Elche ağlarına 68 metreden gönderdiği akıl dolu gol hakkında konuşan Arda, "Böyle bir gol atmayı her zaman istiyordum çünkü vuruş kaliteme güveniyorum. Kaleciyi önde gördüğümde deniyorum. Maçtan önce bu tür senaryoları hep kafamda kurarım" dedi. Arda ayrıca, yaklaşan Atletico Madrid derbisinde ilk maçın rövanşını almak için her şeylerini vereceklerini vurguladı.

RİTÜELLERİ VE SİESTA SEVGİSİ

Maçlara nasıl hazırlandığına dair detaylar veren genç yıldız, "Maçlardan önce dualar ederim, sahaya sağ ayakla girerim. Bunlar benim vazgeçilmez ritüellerim" ifadelerini kullandı. İspanya’daki yaşamına da değinen Arda, "İspanya ve Türkiye kardeş ülkeler gibi. En çok siesta (öğle uykusu) kültürünü seviyorum, küçüklüğümden beri yaparım" diyerek hayranlarını gülümsetti.

ALEX, MESUT VE MODRIC ÖRNEĞİ

Gelişiminde en çok mental gücünün arttığını söyleyen Arda, örnek aldığı isimleri de sıraladı: "Küçüklüğümden beri Alex de Souza, sonrasında ise Mesut Özil ve Luka Modric’i izleyerek kendimi onlara benzetmeye çalışıyorum." Çocuklara da tavsiyelerde bulunan milli futbolcu, "Hayallerinize inanın, çok çalışın ve asla pes etmeyin" dedi.

