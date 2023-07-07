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Spor Arda Güler sağlık kontrolünden geçti!
Spor

Arda Güler sağlık kontrolünden geçti!

Yeniakit Publisher
2023-07-07 15:28:00 -
Arda Güler sağlık kontrolünden geçti!

Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, imza töreni öncesinde sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, imza töreni öncesinde sağlık kontrolünden geçti.

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'in, Fenerbahçe'den 6 yıllığına kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Arda Güler, İspanyol ekibi için sağlık kontrolünden geçti.

Transfer görüşmelerinin tamamlanması için dün akşam saatlerinde Madrid'e giden genç futbolcunun sağlık kontrolleri, bu sabah Madrid'de bir hastanede yapıldı.

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