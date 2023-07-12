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Spor Arda Güler NATO zirvesine damga vurdu
Spor

Arda Güler NATO zirvesine damga vurdu

Yeniakit Publisher
2023-07-12 23:40:00 -
Arda Güler NATO zirvesine damga vurdu

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede Real Madrid'e transfer olan Arda güler hakkında açıklamalarda bulundu.

18 yaşındaki Milli futbolcu Arda Güler'in İspanyol devi Real Madrid'e transferinin Litvanya'da gerçekleşen NATO zirvesinde de gündeme geldiği ortaya çıktı.

Güler'in transferi konuşuldu

NATO zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını basın mensuplarıyla paylaşan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, toplantıda Arda Güler'in transferinin de konuşulduğunu aktardı.

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