Arda Güler kaç yaşında? Fenerbahçe Arda Güler'i nereden aldı?
Arda Güler nereli? Fenerbahçe formasıyla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler'in yaşı kariyeri sıklıkla araştırılıyor. Peki, Arda Güler kaç yaşında? Arda Güler kim?
Fenerbahçe son 6 haftadır performansıyla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli takımın formasını giyen Arda Güler ise sergilediği futbolla takdir topluyor. Peki, Arda Güler kim?
Arda Güler kaç yaşında? Fenerbahçe Arda Güler'i nereden aldı?
Arda Güler 25 Şubat 2005'te Ankara Altındağ'da dünyaya geldi. 2014-2019 yılları arasında Gençlerbirliği altyapısında oynayan Arda Güler, 2019'da sarı-lacivertli kulüp altyapısına transfer oldu.
14 yaşında Fenerbahçe altyapısına giren, Elit Akademi Ligi U14'te 21 maçta 12, Elit Akademi Ligi U15'te 13 maçta 5, Elit Akademi Ligi U16'da 6 maçta 1 gol, Fenerbahçe U19'da 22 maçta 10 gol, 7 asistle oynadı. Arda bu performansından sonra A takıma yükseldi.
Arda Güler 13 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.17 Mart 2022 tarihinde aralarında Arda Güler'in de bulunduğu 6 futbolcu ile toplu imza töreni yapıldı. Arda, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini 3 yıl uzattı.
Fenerbahçe A Takımı formasıyla 14 maça çıkan Arda sahada 313 dakika kaldı ve 3 gol atıp 4 asist yaptı.