Arda Güler imzaya hazır! İşte sözleşme detayları...

Kulübe karşı vefa duygusu besleyen 18 yaşındaki yıldız Arda Güler ve ailesi, başkan Ali Koç’a, “Sorun yok” mesajı verdi.

Hem Arda'nın hem de ailesinin Fenerbahçe'ye karşı bir vefa borcu hissettiği ve yeni imza için işi yokuşa sürmeyecekleri gelen bilgiler arasında. Ayrıca yeni sözleşmede, '1500 dakika oynamazsa 5 milyon Euro karşılığında serbest kalır' şeklindeki maddenin kaldırılması için ön anlaşmanın sağlandığı kaydedildi. Başkan Ali Koç'un Konyaspor maçında sahaya kadar inerek doğum gününü kutladığı Arda için, "Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri olacak" ifadelerini kullanarak Fenerbahçe ile büyük başarılar yaşayacağına inandığını söylediği ifade edildi.

KAYSERİ'DE YİNE KULÜBEDE!

Gribal enfeksiyonu atlatan Arda Güler, forma giyebilecek durumda. 18 yaşındaki oyuncu, hocası Jorge Jesus'un şans vermesi halinde süre alabilecek. Portekizli teknik adamın orta sahada Arao-İrfan-Crespo üçlüsünü tercih etmesi beklenirken, Arda Güler'in maça kulübede başlaması yüksek ihtimal.