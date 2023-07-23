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Spor Arda Güler antrenmana alınmadı
Spor

Arda Güler antrenmana alınmadı

Yeniakit Publisher
2023-07-23 07:10:00 - 2023-07-23 07:11:04
Arda Güler antrenmana alınmadı

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer almadı.

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca'nın haberine göre 18 yaşındaki orta saha, sağ bacağındaki rahatsızlık nedeniyle idmana katılmadı. Sezon öncesi kampın en göze çarpan oyuncularından biri olan Arda Güler, kulüp doktorlarının önerisiyle tedbirli olarak antrenmana çıkmazken belirli bir program dahilinde salonda çalıştı.

Kamp çalışmalarına ABD'de devam eden Real Madrid, burada 24 Temmuz Pazartesi günü saat 05.00'te İtalyan ekibi Milan ile karşılaşacak.

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