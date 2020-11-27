  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Arda Ermut kimdir, nerelidir?
Biyografi

Arda Ermut kimdir, nerelidir?

İletişim Başkanlığı, görevden aflarını talep eden Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Peki Selim Arda Ermut kimdir, nerelidir?

Yeniakit Publisher
2020-11-27 16:50:00 -
Arda Ermut kimdir, nerelidir?

Son dakika haberi. İletişim Başkanlığı, görevden aflarını talep eden Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğinin sona erdiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı.

Arda Ermut kimdir, nerelidir?

Arda Ermut, 1980 Karaman doğumludur. Ermut, 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Ermut, 2005 – 2006 yılları arasında da Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi’nde Basın ve Halka İlişkiler Müşaviri olarak görev aldı. Selim Arda Ermut, TYDTA’da çalışmalarını sürdürdüğü 8 yılı aşkın süre içerisinde; Körfez ve Orta Doğu ülkelerinden Sorumlu Proje Direktörlüğü, Hindistan’dan Sorumlu Proje Direktörlüğü ve TYDTA Başkanı Başdanışmanlığı görevlerinde bulundu. 2015 yılında Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (Başbakanlık Yatırım Ajansı – TYDTA) Başkanlığı görevine getirildi. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teröristbaşı, aklınca Türkiye'ye şart koştu! Silah bırakmak için...
Gündem

Teröristbaşı, aklınca Türkiye'ye şart koştu! Silah bırakmak için...

Türkiye karşısında yıllardır hezimeti yaşayan ve artık erime noktasına gelen terör örgütü PKK'lın elebaşlarından Murat Karayılan, silah bıra..
Bu sırrı öğrenenler şok oluyor! Camide taşlar döndüğü sürece...
Gündem

Bu sırrı öğrenenler şok oluyor! Camide taşlar döndüğü sürece...

Hatay'da bulunan Mahremiye Camii, deprem terazisi olma özelliğiyle büyük ilgi görüyor.
Gündem

"Yunan adaları Türkleşecek" deyip açıkladı: Böyle giderse sonumuz Ermeniler gibi olacak

Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin konuşan Yunan Casus Savvas Kalenderidis, çok yakın bir zamanda Yunan adalarının Türk..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay