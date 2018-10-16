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Arda-Berkay olayında flaş tanık! 'Arda taciz etti'

Kanal D muhabiri Emrullah Erdinç, katıldığı magazin programında Arda Turan'ın Berkay Şahin'in eşini taciz ettiğini hatta bu konuda bir şahidin de olduğun açıkladı.

16 Ekim 2018 Salı 11:18
Arda-Berkay olayında flaş tanık! 'Arda taciz etti'

Futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin, geçtiğimiz gün bir eğlence mekanında kavga etti.

Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i sözlü olarak taciz ettiği iddia edilen Arda Turan, Berkay'ın burnunu kırdı. Konu hakkında konuşan Kanal D muhabiri Emrullah Erdinç, "Bir tanık Arda'nın taciz ettiğini iddia ediyor." dedi.

"Taciz konusuyla alakalı bir tanık var"

Arda Turan ve Berkay Şahin'in kavga olayını yakından takip eden Kanal D muhabiri Emrullah Erdinç, bugün TEVE2'de yayınlanan 2. Sayfa'ya konuk oldu. Kavga hakkında konuşan Erdinç, "Berkay Şahin'in avukatı delillerini toparlamak için önemli tanıklar bulmuş. Özellikle taciz konusunda bir tanık, Arda'nın taciz ettiğini iddia ediyor." dedi.

Ne olmuştu?

Futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin, geçtiğimiz gün gittikleri eğlence mekanında kavga etti. Arda tarafından Berkay'ın karısı Özlem Ada Şahin'e sarkıntılık iddiasından dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, futbolcu şarkıcının burnunu kırmıştı. Kavga sonrası Arda Turan, belindeki tabancayla Berkay'ın tedavi gördüğü hastaneye gitmişti.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 11:18
  1. Arda Turan
  2. şarkıcı Berkay
  3. Arda-Berkay kavgası
  4. Flaş tanık
  5. taciz iddiası

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