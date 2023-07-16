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Spor ‘Arda benim sayemde…’ Jesus'tan ortalığı karıştıran sözler
Spor

‘Arda benim sayemde…’ Jesus'tan ortalığı karıştıran sözler

Yeniakit Publisher
2023-07-16 15:07:00 -
‘Arda benim sayemde…’ Jesus'tan ortalığı karıştıran sözler

Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Jorge Jesus, Arda Güler hakkında, "Benim sayemde Real Madrid'e gitmeyi başardı. Ona doğru futbol oynamayı öğrettiğim için mutluyum" dedi.

Geçtiğimiz sezonu Türkiye Kupası zaferiyle noktalayan Fenerbahçe'de takımın Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus, kazanılan şampiyonluğun ardından takımdan ayrılmıştı.

Deneyimli teknik adam, bu vedadan sonra eski takımı Al Hilal'in başına geçmişti. Suudi Arabistan ekibinde görevini sürdüren Jesus, Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan eski oyuncusu Arda Güler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Jorge Jesus, İspanyol deviyle 6 yıllık sözleşme imzalayan Arda Güler'in kendisi sayesinde LaLiga ekibine gittiğini söyledi.

"Ona doğru futbol oynamayı öğrettiğim için mutluyum"

Sabah'ta yer alan habere göre; Portekizli hoca, şu ifadeleri kullandı:

Benim sayemde Real Madrid'e gitmeyi başardı. Bunu o da biliyor. Doğru zamanda doğru maçlarda yeterli süreyi verdiğim için kendini gösterme fırsatı buldu. Ona doğru futbol oynamayı öğrettiğim için mutluyum.
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Taraftarlar Jesus'a tepki gösterdi

Jorge Jesus'un Arda Güler hakkındaki açıklamalarının ardından Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada Portekizli teknik adama tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar Jorge Jesus'un Arda Güler'e yeterli süreyi vermediği görüşünde birleşti.

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