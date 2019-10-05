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Arda Ayten, Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik ödülü kazandı! İşte ilk sözleri

ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışmada Arda Ayten büyük ödül olan 1 milyonu kazandı. 1 milyonu kazanması sonrası duygularını paylaşan Arda Ayten, "En başından beri biliyordum ama baskı vardı. Daha erken bilmediğim için özür diliyorum. İnsanlara işkence çektirdik gerçekten." ifadelerini kullandı.

05 Ekim 2019 Cumartesi 23:40
Arda Ayten, Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik ödülü kazandı! İşte ilk sözleri

Sunucu Murat Yıldırım'ın yarışmadan ayrılmasıyla yeni sezonda yerine gelen Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen "Kim Milyoner Olmak İster"de Arda Ayten, 12 soruyu doğru cevaplayarak 1 Milyonluk ödülü aldı.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı 19 yaşındaki yarışmacı Arda Ayten,"Onkıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında bu kelimelerden hangisi diğerinden daha az geçer?" sorusu soruldu. Şıklarında Vatan, Kan, Toprak ve Yurt olan soruya uzun uğraşlar sonucu doğru cevap olan "Toprak" cevabını veren Arda Ayten, 1 milyonu kazandı.

"Daha erken bilemediğim için herkesten özür diliyorum"

1 milyonu kazanması sonrası duygularını paylaşan Arda Ayten, "En başından beri biliyordum ama bu ne biliyor musunuz? Ya ben Pozitif bakıyorum. Baskıyı gülümsemekle ezmeyi öğrendim. Çok gülümsemeye çalışıyorum ama bazen beni de üzerimde baskı oluyor. Bu daha erken söyleyebilirdim. Daha erken bilmediğim için özür diliyorum. Bunu bilememe gibi bir şansım olamazdı. İstiklal Marşı'nın 9. kıtasını unuttuğum an baskıdan dolayıydı. İnsanlara işkence çektirdik gerçekten." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada gündem oldu

"#milyonluksoru" etiketiyle sosyal medya platformu Twitter'da gündeme oturan yarışmacı, çok sayıda kullanıcı tarafından da takdir edildi.

Arda Ayten kimdir?

19 yaşındaki tıp öğrencisi olan Arda Ayten, Sütçü İmam Üniversitesi'nde okuyor. Kitaplara karşı ilgili olduğunu söyleyen genç yarışmacı programda söylediği "Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum" sözleri ile izleyenleri duygulandırmıştı.

Arda Ayten ayrıca yarışmada anne ve babasının 4 yaşında iken boşandıklarını dile getirmişti.Arda Ayten şimdiye kadar 4 kitap yazdığını da izleyicilerle paylaşmıştı.

 

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 23:40
  1. Arda Ayten
  2. Kenan İmirzalıoğlu
  3. Murat Yıldırım
  4. Kim Milyoner Olmak İster
  5. 1 milyonluk ödülü kazanan yarışmacı
  6. Arda Ayten kimdir

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