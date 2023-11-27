Architecht Teknopark İstanbul’da üçüncü ofisini açtı!

Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki olarak 2015 yılında finansal teknoloji sektöründe faaliyete başlayan Architecht, Teknopark İstanbul’da yer alan üçüncü ofisini açtı. Açılış törenine, Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, Architecht Yönetim Kurulu Başkanı ve Kuveyt Türk Bankacılık Servis Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz, Architecht Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ökkeş Emin Balçiçek, Kuveyt Türk Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Architecht Yönetim Kurulu Üyesi Aslan Demir, Kuveyt Türk Teftiş Kurulu Başkanı ve Architecht Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin Akca ile Kuveyt Türk ve Architecht çalışanları katıldı.

Bankacılık çözümleri ile sürdürülebilir başarı

Teknopark İstanbul Turgut Özal Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Architecht’in üçüncü ofisinin açılış programına katılan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, şirketin geçmişteki başarılarına vurgu yaparak, “Architecht’in 8 yıl gibi kısa bir sürede ülkemizin finansal teknoloji sektöründe öncü bir rol üstlenmeyi başarmasını kıymetli buluyoruz. 2015 yılında 13 kişilik bir ekiple yolculuğuna başlayan Architecht, bugün 720 kişiden oluşan büyük bir teknoloji şirketine dönüştü. Ülkemizde 10 farklı bankanın uçtan uca ana bankacılık sistemini sağlarken yeni ürün yatırımlarımızla finans sektörünün spesifik ihtiyaçlarına önemli katkılar sunuyoruz. İnsanı merkeze alan süreçlerimizle de Türkiye’nin en iyi işverenleri arasındaki konumumuzu her geçen yıl güçlendirdik. Bugün açılışını yaptığımız yeni ofisimiz, bu başarıların bir göstergesi ve geleceğe olan inancımızın bir simgesidir”dedi.

Architecht’in bankacılık sektörüne yönelik yenilikçi çözümleriyle sürdürülebilir bir başarı elde ettiğini ve Kuveyt Türk’ün teknoloji ihtiyacını uçtan uca karşıladığını belirten Ufuk Uyan, Kuveyt Türk’ün 2025 stratejilerine ulaşmasında Architecht’in önemli katkılar sunacağını vurgulayarak konuşmasını tamamladı.

720 kişilik kadrosuyla Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketi haline gelen Architecht, kuruluşundan bu yana Türkiye’de 10 farklı bankaya, ana bankacılık platformu üzerinden uçtan uca teknolojik çözümler sunarak sektördeki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Yeni kurulan lisanslı dijital bankaların da en güçlü teknoloji çözüm ortağı olan Architecht, dünyanın farklı bölgeleri için geliştirdiği ana bankacılık platformlarıyla aynı zamanda yazılım ihracatında da ülkemize önemli katkılar sağlıyor. Ana bankacılık çözümlerinin yanında finans sektörünün spesifik ihtiyaçlarına da odaklanan Architecht, açık bankacılık ve API yönetimi, mobil uygulama ve işlem güvenliği ile kartlı ödeme sistemleri gibi SaaS ürünleriyle kapsamlı çözümler sunuyor.

Büyüme ve genişleme sürecindeki Architecht, Teknopark İstanbul’da stratejik bir konumda yer alıyor. Architecht’in büyüyen kadrosuna ev sahipliği yapacak olan yeni ofis, şirketin finansal teknoloji alanındaki liderliğine önemli katkılar sunacak. Architecht, müşteri odaklı yaklaşımı, güçlü iş ortaklıkları ve yenilikçi teknoloji çözümleriyle bankacılık sektöründe öncü bir teknoloji sağlayıcısı olma vizyonuyla faaliyetlerini artırarak devam ettiriyor.

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