  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Arçelik, Koç Üniversitesi ve ODTÜ, TÜBİTAK BİGG programı için güçlerini birleştirdi
Aktüel

Arçelik, Koç Üniversitesi ve ODTÜ, TÜBİTAK BİGG programı için güçlerini birleştirdi

Derin teknoloji tabanlı, Ar-Ge niteliği yüksek, yenilikçi iş fikirlerini ticarileştirerek ulusal ve uluslararası piyasada desteklenmesini sağlamak üzere girişimci adaylarını bekleyen BiGG3 programı, girişimlere 200 bin TL hibe desteğine hazırlık süreci ve sonrası için kapsamlı destekler sunuyor

Yeniakit Publisher
2020-11-26 11:08:05 -
Arçelik, Koç Üniversitesi ve ODTÜ, TÜBİTAK BİGG programı için güçlerini birleştirdi

İSTANBUL (AA) - Arçelik, Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi Kworks ve ODTÜ Teknokent, güçlerini birleştirerek girişimcilerin yaratıcı iş fikirlerini hayata geçirmelerine destek olmak üzere TÜBİTAK destekli BiGG3 Programını başlattı.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, Arçelik ve TÜBİTAK’ın 2018 yılından bu yana girişimci ekosistemini desteklediği "BİGG Arçelik Garage" programından sonra, Koç Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin katılımıyla daha geniş kapsamlı yeni bir girişimci destek programı başladı. Arçelik, Koç Üniversitesi Girişimcilik Merkezi-KWORKS, ODTÜ Teknokent; TÜBİTAK’IN 1512 Bireysel Genç Girişim Programı kapsamında BiGG3 markası altında birleşti.

Derin teknoloji tabanlı, Ar-Ge niteliği yüksek, yenilikçi iş fikirlerini ticarileştirerek ulusal ve uluslararası piyasada desteklenmesini sağlamak üzere girişimci adaylarını bekleyen BiGG3 programı, girişimlere 200 bin TL hibe desteğine hazırlık süreci ve sonrası için kapsamlı destekler sunuyor.

Teknoloji girişimcilerinin yeni rehberi BiGG3 programı kapsamında, ön değerlendirme sürecini geçen girişimler, programda tecrübeli uzmanlar tarafından yürütülen eğitim ve mentorluk sürecinin yanı sıra sektör profesyonelleri ve teknik mentorlar ile buluşarak iş fikirlerini güçlendirme şansı yakalıyor.

BiGG3, sadece hazırlık süreci ile kalmayıp, destek almaya hak kazanan başarılı girişimleri uygun hızlandırma programına yönlendirerek, ticarileşme süreçlerine destek olmaya devam edecek. BiGG3 programı ile finans, gıda, enerji, perakende, pazarlama, tüketici elektroniği, üretim, ulaşım ve tedarik zinciri alanlarında uygulanabilecek dijital dönüşüm fikirlerine sahip girişimci adayları fikirlerini hayata geçirme fırsatına sahip olacak. Başarılı bulanan girişimciler, TÜBİTAK’ın "Bireysel Genç Girişim" (BİGG) programından 200 bin TL hibe desteği sağlayabilecek.

Programa daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2’nci Aşaması kapsamında destek almamış olanlar ve ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almayan kişiler başvurabilecek.

Programda yer almak isteyen; örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi, lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişiler 1 Aralık tarihine kadar https://bigg-3.com/tr/bigg3 internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabilecekler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sultangazi İsmetpaşa İlköğretim Okulu'nda skandal! Minik öğrencilere Hristiyanlığı aşılıyorlar
Eğitim

Sultangazi İsmetpaşa İlköğretim Okulu'nda skandal! Minik öğrencilere Hristiyanlığı aşılıyorlar

İstanbul Sultangazi İsmet Paşa İlköğretim Okulu'nda anaokulu öğrencilerine Hristiyanlığın aşılandığı ortaya çıktı.
Reuters tehlikeli gelişmeli duyurdu! Yunan tankeri mayına çarptı
Dünya

Reuters tehlikeli gelişmeli duyurdu! Yunan tankeri mayına çarptı

Yunanistan tarafından işletilen ve Malta bayrağı taşıyan bir tankerin Suudi Arabistan’da bir liman yakınında mayına çarptığı duyuruldu...
Biçare Yunanistan'ın son umudu: Türkiye'nin önünü kesebilir
Dünya

Biçare Yunanistan'ın son umudu: Türkiye'nin önünü kesebilir

ABD Başkanlığı kesinleşen Joe Biden yönetimine bel bağlayan Yunan yönetimi, bölgede tartışılmaz bir güç haline gelen Türkiye’nin güç kaybetm..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay