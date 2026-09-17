Arazi yangını korkuttu
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki arazi yangını kısa süreli paniğe neden oldu.
Muratlı'nın Arzulu Mahallesi'nde açık arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında yükselen yoğun siyah dumanlar çevre bölgelerden de görüldü.
Olay kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.